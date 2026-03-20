«C’è una Gallura che non si trova nelle cartoline, fatta di sentieri battuti dal vento, di pietre che custodiscono storie antiche e di angoli di terra dove il tempo sembra essersi fermato, dove senti che il tempo è rimasto... ‘in cancalleu’, sospeso», è scritto nella presentazione dell’appuntamento di questo pomeriggio ad Arzachena, alle 16:30 nella Biblioteca Comunale.

Le parole sono di Mario Sotgiu, presidente dell’associazione "La scatola del tempo”, che ha organizzato l’incontro, del quale sarà moderatore, nell’ambito delle iniziative che sta portando avanti nella biblioteca comunale Manlio Brigaglia dall’inizio dell’anno. “Cronache di vento, di mare e di rocce”, è un viaggio narrativo e fotografico guidato da Veronica Chiodino.

Gallurese doc e profonda conoscitrice del territorio, Veronica Chiodino accompagnerà il pubblico presente «oltre il mare cristallino, dentro l’entroterra, tra siti archeologici meno conosciuti e paesaggi che raccontano l’identità più autentica della nostra terra. Un percorso fatto di immagini, esperienza e memoria, per riscoprire ciò che rende unica la nostra Gallura».

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