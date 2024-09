Ad Arborea fervono i preparativi per l’edizione numero 41 della Sagra della polenta. Il ristorante a cielo aperto di piazza Maria Ausiliatrice aprirà i battenti sabato e domenica 19 e 20 ottobre.

Pochi giorni fa intanto è terminata la trebbiatura del mais: la farina una volta pronta servirà per la preparazione della polenta, un piatto semplice ma ricco di tradizione e legato al territorio. In campo come sempre la Pro Loco, anima organizzatrice dell’evento: “La trebbiatura del mais, come sempre nei campi della Cooperativa produttori Arborea, è durata un giorno - spiega il presidente dell’associazione Paolo Sanneris - Ora il mais è stato spedito per la macina in un mulino di Vicenza. La farina poi verrà imbustata. Ne verranno prodotti circa cento quintali, come lo scorso anno. Una quantità servirà per la sagra, un’altra parte verrà venduta con la nostra etichetta”.

La sagra sarà l’occasione per ricordare ancora una volta l’alimento principale dei coloni. Sarà come sempre condita con carni, formaggi e cozze. Ma soprattutto sarà locale.

