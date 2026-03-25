Prosegue al teatro Astra di Sassari la 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, la stagione dedicata al teatro per ragazzi, organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro. La compagnia sassarese propone sabato e domenica alle 18 "Il ladro di sole", nuova produzione realizzata in collaborazione con la Fondazione AIDA di Verona.

Lo spettacolo mette in scena uno dei racconti della collana dedicata al famoso scoiattolo creato da Alice Hemming con le illustrazioni curate da Nicola Slater e che in Italia arriva grazie alla traduzione di Giuditta Campello.

Uno scoiattolo, preoccupato per il progressivo accorciarsi delle giornate, crede che qualcuno stia rubando il sole. Inizia così una divertente e poetica avventura tra gli animali del bosco per scoprire il mistero. Lo spettacolo stimola la curiosità scientifica dei bambini sul ciclo delle stagioni, sviluppa l’ascolto e l’osservazione attraverso il linguaggio visivo del teatro di figura e promuove valori come l’amicizia, la collaborazione e il rispetto della natura in modo coinvolgente e accessibile.

Lo spettacolo è di Simone Dini Gandini per la regia di Pier Paolo Conconi. Sul palco Luisella Conti e Consuelo Pittalis. Disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica e fonica Michele Grandi. Realizzazione scene Alessandro Soggia, musiche originali di Francesco Carletti, scene ideate da Luca Zanoli.

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