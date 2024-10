Il Museo della Tonnara di Stintino sarà il palcoscenico di un evento unico che unisce tradizione, cultura e convivialità intergenerazionale.

Il prossimo 31 ottobre, a partire dalle ore 17, si svolgerà “La festa di Su Mortu Mortu”, una rievocazione popolare che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni sarde legate al culto dei defunti. Ideato e organizzato da Marta Diana ed Emanuela Sias, l’evento vuole offrire non solo un’occasione di coinvolgimento e scoperta, ma anche un momento di condivisione tra le generazioni.

Nei giorni precedenti, genitori e bambini si dedicheranno alla preparazione dei dolci della tradizione, come papassini e biscotti, che saranno poi donati agli anziani di Stintino in un gesto di unione e memoria collettiva. Il culmine dell’evento sarà la festa, accompagnata da un momento conviviale, al Museo della Tonnara, dove famiglie e partecipanti potranno riunirsi per festeggiare insieme. Precederanno l’evento dei laboratori dedicati alla realizzazione delle decorazioni per la sala, con l’aiuto di genitori volontari, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva e partecipata.

© Riproduzione riservata