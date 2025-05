Domani, venerdì 23 maggio, alle ore 17, presso il Museo della Tonnara di Stintino, si terrà l'evento “Dialoghi di Plastron", un appuntamento di approfondimento del progetto Interreg Marittimo Italia-Francia che ha come obiettivo quello di di fornire conoscenze e strumenti per la raccolta e la trasformazione della plastica raccolta nella costa, nei porti turistici e in mare. Il risultato finale sarà quello di utilizzare la plastica e altri scarti di lavorazioni agricole per creare un nuovo materiale, trasformandolo in nuovi oggetti con la stampante 3D.

All'evento parteciperanno i partner del progetto: Cispel Confservizi Toscana (Capofila), Comune di Stintino, Università degli Studi di Genova, Mediterranean Sea and Coast Foundation (Medsea), Université de la Côte d'Azur, L'Agenzia Regionale Recupero Risorse (Arrr) che si confronteranno con le esperienze del territorio, in particolare con il Parco nazionale dell’Asinara e il progetto Plastic Free. Durante i dialoghi spazio anche ai collegamenti video e alle testimonianze provenienti da altri territori del bacino del Mediterraneo, attivisti e influencer, per dare eco all’impegno per la tutela dell’ambiente.

