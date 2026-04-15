Al lago di Baratz un laboratorio creativo gratuito per famiglieSi intitola “Fiabe dal mare” l'iniziativa organizzata dal Ceas Baratz
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«C’era una volta una piccola di capodoglio...». Così inizia la storia che condurrà i partecipanti del laboratorio gratuito a scoprire tante curiosità sui cetacei e sulla loro vita nel grande mare. L'iniziativa è in programma sabato dalle 9.30 alle 12.30 al Ceas Baratz, in via dei Fenicotteri 25, Necessaria la prenotazione.
Il percorso offrirà a famiglie con bambine e bambini dai 4 anni in su uno spunto per conoscere i grandi mammiferi e comprendere l’impegno di salvaguardia che il Comune di Sassari, attraverso l’accordo Pelagos e la Carta di partenariato, ha avviato già dal 2016.
La mattinata scorrerà in un intreccio di narrazione e creatività, in cui all’ascolto seguirà un momento dedicato alla fantasia e all’espressione artistica. Ogni partecipante realizzerà il proprio cetaceo che potrà portare con sé o lasciare, come allestimento, nell'angolo del Ceas Lago Baratz dedicato al Santuario Pelagos.