Sabato a Villa Verde la musica sarà grande protagonista.

Nel centro di produzione culturale “Move The Box”, grazie all’associazione Palazzo d’Inverno e il sostegno di Consorzio Turistico Due Giare, Comune, Biblioteca “Antoni Cuccu”, Assessorato regionale a Pubblica Istruzione, Beni Culturali e Spettacolo, Fondazione di Sardegna e Ministero della Cultura, appuntamento con “Tre Donne – Musica, Immagini, Narrazione”.

In occasione della Festa della Donna, a partire dalle 18, un viaggio musicale, che racconta destini e speranze attraverso le vite di tre figure femminili straordinarie della prima metà del Novecento messicano: Nahui Olin, Frida Kahlo e Tina Modotti. Grazie al ricordo di queste tre figure in rosa saranno proposte anche le intense atmosfere della tradizione ispano-americana, reinterpretandole con un tocco europeo. Sul palco, Luigi Lai alla fisarmonica e voce narrante, Rinaldo Pinna alla chitarra e Dario Pirodda al sax soprano e flauto traverso. La loro musica intreccia tradizione popolare e nuove sonorità, in una tessitura originale che unisce suoni acustici e richiami jazz, evocando geografie musicali apparentemente lontane.

