Una compagnia giovane che si rivolge soprattutto ai giovani. Sabato alle 21 lo Spazio Bunker di Sassari ospita la compagnia A.D.D.A. con lo spettacolo “Muoiono tutti”, una creazione collettiva di Leonardo Ceccanti, Matteo Ceccantini, Anna Farina, Cosimo Grilli e Margherita Silingardi, coprodotta daPilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno.

Fondato a Livorno nel 2017 da attori tutti al di sotto dei 25 anni di età, il collettivo A.D.D.A esplora nei suoi lavori, temi come l’identità, l’originalità, le scelte che ognuno di noi si trova a compiere nella vita e il rapporto tra la forza di volontà e le cause di forza maggiore.

“Muoiono tutti” prende avvio dalla vicenda di due giovani attori impegnati a mettere in scena “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. Ma più che la creazione di uno spettacolo, il lavoro si rivela ben presto come la messa in scena di tutti i materiali che ruotano attorno alla realizzazione di una pièce teatrale: training fisici, scene eliminate, appunti, incursioni nelle vite private degli attori, estratti dei loro diari, ricerche Wikipedia, brainstorming sui temi di Romeo e Giulietta. La domanda fondamentale intorno a cui ruota l’intero spettacolo, però, è una sola: questo testo parla ancora di noi?

Il titolo fa parte della rassegna “generAzioni”, dedicata ai nuovi linguaggi del teatro contemporaneo e organizzata da Meridiano Zero con il sostegno del Comune di Sassari, della Regione e della Fondazione di Sardegna.

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