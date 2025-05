Sabato, con inizio previsto per le 17, nei locali della Biblioteca comunale di Morgongiori, è in programma l’incontro aperto alla popolazione intitolato “Comunità educante e formazione: ascolto, dialogo e condivisione con le nuove generazioni”, organizzato dal Comune, in collaborazione con la Pro loco. Dopo i saluti del sindaco, Paolo Pistis, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Vanessa Porta, e la presentazione del progetto a cura di Silvia Masala, interverranno, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Ales, Annalisa Frau, e il presidente dell’associazione “Centro d’Ascolto del Rosario”, don Angelo Pittau, Vittorio Sanna, e conclusione con il dialogo che coinvolgerà i ragazzi della Comunità “Alle Sorgenti”, coordinati dal responsabile Massimo Cocco. A moderare gli interventi Silvia Masala

© Riproduzione riservata