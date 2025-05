La Pro Loco, con il contributo dell’amministrazione comunale e il patrocinio della Regione, organizza per domenica 25 maggio una ciclopedalata di primavera fino alla pineta di Is Arenas. L’evento aperto a tutti, ha l’obiettivo di vivere un'esperienza divertente e ricreativa per grandi e piccoli.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 maggio ed effettuate tramite whatsapp contattando Claudia al numero 3476835118 o Giulia al 3291020061. Il costo dell'iscrizione è di 5 euro, che include l'assicurazione e il gadget. I minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

La partenza è prevista alle 8.30 da Piazza Segni e si concluderà alle 18, con il rientro previsto per le ore 20. Durante il percorso, i partecipanti potranno godere del paesaggio naturale, mentre sarà possibile consumare un pranzo al sacco.

Inoltre, saranno organizzati giochi e intrattenimento per tutti i partecipanti. Gli organizzatori invitano tutti ad essere presenti e non perdere questo bel momento di aggregazione da vivere in bicicletta con amici e familiari.

© Riproduzione riservata