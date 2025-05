Oggi e domani sono in programma a Morgongiori le celebrazioni in onore di Sant’Isidoro. Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 19, in piazza Cannamega, la benedizione e accensione del falò votivo e, a seguire, il concerto dei “Fantasia de Ballos”.

Alle 20 la degustazione de “cixiri cun pezza ‘e proccu”. Domani, nella Chiesa Parrocchiale del paese, alle 10.30, la processione del simulacro per le vie del paese, accompagnato da Is Traccas”. Alle 11 la Santa messa solenne. Alle 12.30 su “Ballu ‘e cresia”, offerto dal Comitato della festa.

Nel pomeriggio, alle 18, nei locali delle ex Scuole Elementari, il convegno “Ulivi e olio Evo in Sardegna”; conclusione, alle 19.30, con aperitivo e balli sardi.

