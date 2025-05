Un romanzo per continuare a raccontare Gigi Riva. Arriva a Nurachi il nuovo romanzo di Nicola Muscas, “Un amore di contrabbando”, edito da Mondadori.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 maggio, alle 18:30, presso la biblioteca comunale. Durante l'incontro l'autore dialogherà con Santina Raschiotti, autrice di teatro e appassionata di letteratura e cinema.

Nicola Muscas è nato e vive tra Cagliari e La Palma, dove lavora come giornalista e scrittore. Collabora con le testate Undici e Domani ed è addetto stampa di festival ed eventi culturali in tutta la Sardegna.

Oltre ad essere autore di racconti per quotidiani e riviste, ha pubblicato nel 2021 il suo primo romanzo "Isla bonita”.

"Un amore di contrabbando” è un romanzo che parte dalla scomparsa di Gigi Riva, l’ultimo dei ribelli, per raccontare il viaggio di Leonardo Carboni, giornalista e scrittore con l'anima in riserva. Carboni partecipa al funerale di Riva in una Cagliari avvolta dal silenzio, perso tra trentamila persone. Da quel momento, i ricordi e le storie delle persone presenti lo spingono a inseguire il "fantasma" di Riva, cercando risposte e ispirazione per un romanzo che è fatto di incontri, viaggi, speranze e amori. Attraverso tappe che toccano Leggiuno, Milano, Cagliari, Torino, Carloforte e Roma, il protagonista ricostruisce il profilo di un uomo votato al tragico, capace di trasformarsi in mito grazie alla sua scelta di scomparire.

L’ingresso è gratuito, al termine della presentazione sarà possibile confrontarsi direttamente con l’autore, durante un aperitivo conviviale.

