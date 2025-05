Sarà Domitilla Parodi la moderatrice dell’incontro dal titolo “Quale futuro per il Nord Est della Sardegna”, promosso dall’Amministrazione comunale smeraldina sull’eolico off-shore, in collaborazione con il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica, in programma sabato prossimo, 17 maggio, alle ore 11, nello Spazio Nexus in via San Pietro (accanto piazza Risorgimento) ad Arzachena.

Un argomento importante, considerato il tema piuttosto scottante che verrà affrontato, per il quale, ha scritto scrive l’Amministrazione comunale di Arzachena, «è il momento di essere informati, consapevoli e uniti”. Ad aprire i lavori sarà il sindaco, Roberto Ragnedda, seguito dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni; seguirà l’intervento di Maria Grazia Demontis, presidente del comitato, che illustrerà “il quadro generale della situazione dell’eolico off shore nel Nord Est della Sardegna.

Seguirà l’intervento di Agostino Conti, matematico e tecnico del Coordinamento Gallura che parlerà di “Incoerenze e criticità degli impianti eolici off shore nel Nord Este della Sardegna”. Dopodiché si darà spazio agli interventi del pubblico. “Quale futuro per il Nord Est della Sardegna” è parte del progetto AgendaBLU 2025, il calendario annuale del Comune di Arzachena che riunisce le azioni di associazioni, fondazioni e volontari con la missione di tutelare le risorse naturalistiche del nostro territorio, in particolare dell’ecosistema marino.

