Si svolgerà il 14 e il 15 settembre a Maracalagonis la decima edizione della “Sagra de su pani e de sa tomata”. Un appuntamento proposto dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune, particolarmente atteso in tutta la zona. Una festa che vuole fare turismo e proporre ancora una volta due prodotti tipici come il pane e il pomodoro marese, ma anche cultura, tradizioni, corali, arte.

Si inizia il 14 settembre con l’apertura alle 18 di “Monumenti aperti” e con la benedizione della Sagra a cura del parroco, don Nicolò Praxolu. Da seguire l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici locali, agroalimentari e artigianali. Da visitare anche il Museo "Prezioso Scrigno Le tre P", di Maria Tolu, la mostra di Gigi Frigau, sugli antichi costumi di Sinnai e una collezione privata presso casa Cocco. Da ammirare anche le esposizioni costumi tradizionali di Maracalagonis, dell’associazione Nostra Sennor'e Itri, l’esposizione di ceramiche, pittura e cestineria, di Rosetta Caredda.

In programma anche il laboratori del gusto, il raduno delle Vespe, a cura dell'assocasione Due Ruote Maracalagonis, l’esposizione BMX "Bmx Old School Garage", anni 80. E ancora la preparazione e la degustazione della "fregula", de "su gattó e de is "culixionis", a cura delle donne della Pro loco. Prevista l’esibizione itinerate del Coro "S'Arrodia" di Sinnai e la serata musicale.

Per il 15 settembre è in programma, dalle 10 alle 11, la degustazione di "bruschette con pomodoro", accompagnata dai vini della Cantina di Quartu. In serata tanti spettacoli a cura, dell’Orchestra popolare sarda, del coro Serpeddì, del Dance studio, della parrocchia e tante altre iniziative. Negli stand il pane, i pomodori e tanti altri gustosi prodotti della terra.

