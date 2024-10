Dopo la prima positiva esperienza del luglio scorso, il Living Lab "Làcani", dedicato al futuro dei sistemi silvopastorali mediterranei, propone un secondo appuntamento, venerdì a Berchidda presso il Museo del Vino. Alle 17 si svolgerà il workshop "Pascoli", destinato a giovani con vari livelli di coinvolgimento in attività agricole. Si discuterà di diverse strategie di gestione del pascolo: da quello adattativo multi- paddock, all'uso di collari GPS, fino al virtual fencing in contesti agro- astorali e agro-silvopastorali.

L'iniziativa segna la collaborazione fra Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari e Forestas nell'ambito dei progetti internazionali Salam-Med, Monalisa, Livingagro e Fagemos.

I living lab (laboratori viventi), promossi di recente nelle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo dell'Unione Europea, prevedono la partecipazione attiva delle comunità locali per coprogettare, testare e validare nuove idee, servizi, prodotti e soluzioni in contesti reali. I progetti citati, che coinvolgono diversi Paesi e istituzioni delle due sponde del Mediterraneo, sono finalizzati a individuare opportunità di impresa e soluzioni pratiche che possano contribuire efficacemente alla lotta al degradodel territorio e alla desertificazione: con lo scopo di creare un circolo virtuoso in cui la sostenibilità ambientale va di pari passo con il benessere economico e sociale delle comunità locali.

