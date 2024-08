Il grande caldo di questi giorni è già un ricordo. Dopo le piogge di ieri un altro fronte temporalesco si avvicina alla Sardegna dalle Baleari.

Previsti dunque nuovi rovesci sull’Isola, accompagnati da un forte maestrale soprattutto tra domenica e lunedì.

Poi si tornerà a temperature estive ma senza i picchi e la grande afa dei giorni scorsi.

Queste le previsioni dell’Aeronautica militare di Decimomannu: «L'area di bassa pressione attualmente sulle Baleari si sta spostando sulla Sardegna e già nel pomeriggio di oggi sono previste delle precipitazioni localmente anche a carattere temporalesco, un cambiamento della situazione che ci sarà anche domani con questa moderata instabilità e temperature in diminuzione sia sui valori massimi che minimi».

Secondo gli esperti ci sarà un calo di 4-5 gradi, con temperature che torneranno sui 32 e un piccolo apporto d’acqua anche nei bacini in grande sofferenza dopo la prolungata siccità.

Un ulteriore calo delle temperature si registrerà da domenica, con un forte maestrale che «si intensificherà la sera del 18 e fino a lunedì 19 con punte di 50 km orari lungo le coste esposte, soprattutto quelle occidentali».

Il vento sarà in attenuazione da lunedì sera, ma la canicola andrà via per almeno una decina di giorni per via dell’arrivo, a partire da martedì, di un nuovo anticiclone. Non africano, questa volta, ma atlantico.

