Se l’obiettivo è «l’interesse pubblico», cedere l’aeroporto di Elmas non rientra in questo solco, ma si configura come «una mera operazione di conferimento e concentrazione di partecipazioni in una società privata».

Così l’advisor della Regione Sardegna sull’operazione di cessione dello scalo al fondo di investimento che mira alla privatizzazione dello scalo e per la sua gestione assieme a quelli di Olbia e di Alghero. Per i consulenti della Giunta sarebbe meglio una “rete” fra i tre scali sardi.

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