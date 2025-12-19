Volano alti gli aeroporti del Nord Sardegna durante le festività natalizie: gli scali di Alghero e Olbia, dal 20 dicembre al 6 gennaio, stimano un flusso di circa 114mila passeggeri, in crescita del 2,5 per cento rispetto allo scorso anno. Venti collegamenti, per un totale di 836 voli e oltre 153mila posti, il Costa Smeralda prevede il movimento di 67mila passeggeri e 484 voli, collegando Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Bergamo e Bologna e due destinazioni internazionali, Parigi e Barcellona. Al Riviera del Corallo si stima un flusso di 47mila passeggeri, per un totale di 352 movimenti, con voli per Roma, Milano, Bergamo, Bologna, Napoli e Pisa.

