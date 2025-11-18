Sardegna e Piemonte ssempre più vicine grazie alla nuova tratta Aeroitalia Cagliari–Cuneo, operativa dal 19 dicembre 2025. Il nuovo volo, attivo due volte alla settimana – il venerdì e la domenica – rafforza i collegamenti tra l’isola e il cuore delle Alpi piemontesi, creando nuove opportunità sia per il turismo sia per gli scambi commerciali. I biglietti saranno disponibili a partire da martedì 18 novembre.

La programmazione prevede i seguenti orari: Cagliari – Cuneo: partenza alle 12.30, arrivo alle 13.50; Cuneo – Cagliari: partenza alle 14.40, arrivo alle 16. Con questa nuova rotta, Aeroitalia amplia ulteriormente la propria offerta e consolida la rete di collegamenti strategici per favorire mobilità e sviluppo tra due territori ricchi di potenzialità. Gli orari sono stati studiati per consentire sia viaggi di piacere nel weekend sia spostamenti di lavoro, con la possibilità di trascorrere il fine settimana nella destinazione scelta.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cagliari-Cuneo rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con collegamenti diretti, comodi ed efficienti. La Sardegna è da sempre nel cuore della nostra programmazione e questo nuovo volo conferma il nostro impegno nel garantire alla Regione una connettività sempre maggiore. Allo stesso tempo, puntiamo a valorizzare aeroporti come quello di Cuneo, gateway ideale per scoprire le eccellenze del Piemonte. Siamo certi che questo collegamento sarà apprezzato sia dai viaggiatori leisure, che potranno alternare mare e montagna, sia dal segmento business, grazie a orari pensati per ottimizzare gli spostamenti. I biglietti saranno in vendita da questa settimana e invitiamo tutti a prenotare per approfittare delle nostre tariffe di lancio».

Secondo Fabio Mereu, Amministratore Delegato di Sogaer, Società di Gestione dell’Aeroporto di Cagliari: «L’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico». Un’operazione che «rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità».

