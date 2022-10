Il governatore Solinas è arrivato al Palazzo di giustizia di Cagliari, assieme al suo avvocato Salvatore Casula, dove è in programma l’udienza nel processo che lo vede sotto accusa (abuso d’ufficio) per la nomina a direttore generale di Presidenza e Protezione civile regionale di Silvia Curto e Pasquale Belloi.

C’è anche Maria Grazia Vivarelli, capo di gabinetto di Solinas, imputata di abuso d’ufficio e induzione indebita per la stessa vicenda (difesa dal legale Rinaldo Lai, avrebbe fatto pressioni sull’allora direttore del Personale per firmare il via libera alla nomina di Belloi).

Manca invece l’assessore agli Affari Generali Valeria Satta, che risponde di abuso d’ufficio e tentata concussione (secondo il pm aveva provato a imporre allo stesso direttore del Personale la firma sul rinnovo dell’incarico a Belloi): il suo avvocato Massimiliano Ravenna è indisposto e non può partecipare.

Così ora la gup Ermengarda Ferrarese deve decidere se procedere con Solinas e Vivarelli e separare la posizione di Satta o rinviare tutto a un’altra data.

Solinas e Satta hanno scelto il rito ordinario e rischiano il rinvio a giudizio; Vivarelli ha optato per il rito abbreviato e per lei il pm ha già chiesto la condanna a 2 anni e 10 mesi.

