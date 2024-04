«Oggi onoriamo i valori della Resistenza e della Liberazione e rendiamo omaggio alla memoria del sacrificio fatto da migliaia di donne e uomini, dai nostri Partigiani, da chi ha combattuto e dato il sangue per liberare l’Italia dal nazifascismo».

Così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde nel suo messaggio ufficiale in occasione del 25 Aprile, Festa di Liberazione, celebrata dalla governatrice a Nuoro, con anche un incontro con il Prefetto Dionisi.

«Oggi – aggiunge Todde - è la giornata in cui noi tutti rafforziamo il rispetto per le nostre Istituzioni e per la nostra meravigliosa Costituzione, nata dalla libertà e fondata sul pluralismo, sulla dignità della persona e sull’antifascismo. Oggi concetti come Libertà, Democrazia, Pace, assumono un nuovo significato, quello di importante presidio da proteggere contro ogni forma di oppressione, violenza, discriminazione e guerra. È sbagliato pensare che questi diritti siano acquisiti per sempre: vanno difesi e rivendicati in ogni tempo. Voglio dedicare - ha aggiunto la presidente - questa giornata che celebra la Liberazione a tutte le donne, di ieri e di oggi, che hanno scelto con coraggio, giorno dopo giorno, di resistere. Ai caduti e a chi ha lottato per la libertà del popolo italiano va tutta la nostra profondissima gratitudine. Buon 25 aprile a tutte e tutti – conclude la governatrice nella sua nota – e viva la Resistenza, viva la Libertà».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata