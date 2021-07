18 incendi si sono sviluppati nella giornata di oggi in Sardegna, per quattro di questi si è reso necessario l’intervento del Corpo forestale col mezzo aereo.

I roghi si sono sviluppati a Sindia, in località “Ponsu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer con il personale eliportato, il nucleo GAUF Nuoro, due squadre Forestas dei cantieri di Scano Montiferro e Bolotana e una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. L'incendio ha interessato un fienile; fiamme di interfaccia anche a Macomer, sulla ex 131, dove sono arrivati due elicotteri dalla base del Corpo forestale di Anela e Sorgono. Le operazioni sono state dirette dalla Stazione di Macomer coadiuvata dal personale eliportato, dal nucleo GAUF Nuoro e da una squadra Forestas dei cantieri di Bolotana, da 3 squadre di volontari di Macomer e una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di coltivi e pascolo cespugliato. Infine a Decimoputzu, località “Sa Doda”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Marganai, Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Uta coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Monastir, e da 4 squadre di volontari delle associazioni di Decimoputzu, Uta, Monastir e Decimomannu. Il rogo ha interessato stoppie; in serata fiamme anche nella zona in agro di Burgos.

