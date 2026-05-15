Salone del Libro, Monti Buzzetti: ecco le tante novità Rai Libri

Torino, 15 mag. (askanews) - "Al Salone del Libro di Torino prosegue il dialogo di Rai Libri, la casa editrice del Servizio pubblico, con una platea di telespettatori che sono anche lettori attenti, lettori che interpretano e giudicano le novità del presente anche attraverso la cultura della parola scritta. Abbiamo portato tante novità, abbiamo portato libri di critica musicale come "Battiato Svelato" di Giorgio Calcara, dedicato al grande maestro catanese, gli "Esercizi di metamorfosi" di John Vignola, che celebra, commemora i cento anni della nascita di Miles Davis, un gigante del jazz, libri di inchiesta come "Mare nero" di Federico Ruffo che racconta l'epopea dark, oscura, criminosa della mala di Ostia". È quanto ha dichiarato Adriano Monti Buzzetti, direttore di Rai Libri, al Salone del Libro di Torino."Abbiamo dei libri biografici come "Le donne di Carlo" di Ilaria Grillini che ci racconta i retroscena del nuovo Re di Gran Bretagna e il suo rapporto con le figure femminili che ne hanno scandito l'esistenza, abbiamo libri di satira come "Awanagana" di Federico Palmaroli, un grande sapido divertentissimo interprete dell'attualità internazionale, attraverso le immagini corredate di didascalie e tanti altri libri - ha sottolineato - che in qualche modo cercano di aprire, di sfondare una ulteriore parete, di offrire una terza dimensione al servizio pubblico radiotelevisivo con un racconto che si dipana anche attraverso le pagine".