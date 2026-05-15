Sarroch, cerimonia in memoria dei finanzieri del paese scomparsi durante la prima guerra mondiale

Cerimonia stamattina a Sarroch in memoria dei militari della Guardia di finanza del paese, che sono morti durante la prima guerra mondiale. Deposta una corona in loro onore ai piedi del monumento ai caduti di Piazza Repubblica.

L'evento, cui hanno preso parte le autorità civili e militari, è stato promosso dal Comune con l'associazione culturale ''Memorias''. In particolare, sono stati ricordati il Brigadiere Saverio Cafarello e il Finanziere Alessio Guiso. E' stata anche inaugurata la mostra espositiva di cimeli della Guardia di finanza della Grande Guerra, ospitata dalla corte di Villa Siotto.

L'intento, hanno spiegato i promotori, è quello di avvicinare le nuove generazioni ai valori istituzionali e far conoscere chi per difenderli ha sacrificato la vita.