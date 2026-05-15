Cannes, red carpet stellare: da Isabelle Huppert a Vincent Cassel

Cannes (Francia), 15 mag. (askanews) - Cast stellare sul red carpet di Cannes per il film "Histoires parallèles" ("Parallel Tales") diretto da Asghar Farhadi.A sfilare sul tappeto rosso insieme al regista iraniano gli attori Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira, Adam Bessa, India Hair.Cassel si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana Narah Baptista, facendo impazzire i fotografi.Tutti i riflettori puntati anche su Isabelle Huppert, elegantissima in rosso con strascico. Durante la serata ha sfilato anche la giuria e Demi Moore, che ne fa parte, ha incantato, anche lei in total red, con abito stropicciato lungo a tulipano.