Altan inaugura mostra Mafalda e La Pimpa: entrambe occupate col mondo

Roma, 15 mag. (askanews) - Lunghe file di fan assiepati fuori dalla Sala Dalì dell'Istituto Cervantes in Piazza Navona a Roma per incontrare il Maestro Altan, venuto a inaugurare la mostra "Mafalda e La Pimpa", che fino all'11 luglio 2026 espone le riproduzioni (in stile Artist's Edition) delle strip della bambina ribelle dai capelli corvini creata dal fumettista argentino Quino e le tavole originali della Pimpa, per la prima volta insieme. "È una sorpresa anche per me, non credo che si siano mai incontrate nella vita. Però forse hanno in comune di occuparsi con passione del mondo che hanno intorno. I due mondi sono completamente diversi, però c'è qualcosa che li unisce in questo", ha raccontato il Maestro ad askanews.La mostra, realizzata da Arf! Festival del Fumetto della Capitale, giunto alla XII edizione, e Istituto Cervantes di Roma (in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Quipos Srl, Caminito Sas agenzia letteraria), è stata aperta con un talk che ha visto protagonista Francesco Tullio-Altan, 83 anni: come lui, le sue vignette non invecchiano, 'perché il mondo non cambia', ha detto l'autore satirico, mentre "il potere distruttivo della satira oggi scivola addosso" ai leader del mondo, ha aggiunto tagliente. La sua Pimpa invece rimane sempre dolcissima: "La Pimpa non l'ho pensata come un personaggio da pubblicare. È nata per gioco con mia figlia piccola. So che la Pimpa è molto curiosa e le persone curiose secondo me sono anche generose, perché vogliono conoscere gli altri, sapere come vanno le cose degli altri e questo la Pimpa lo è, molto generosa", ha aggiunto.Sul rapporto con il collega argentino ha ricordato: "So che Quino era una persona molto spiritosa, molto attenta agli altri. Siamo stati abbastanza amici tanti anni fa".La mostra è curata da Stefano Piccoli, in arte S3Keno, e Daniele Bonomo, alias Gud, entrambi fondatori dell'Arf! Festival. Quest'ultimo ci ha raccontato: "È stato un allestimento e una curatela molto emozionante, perché Quino con Mafalda e Altan con la Pimpa hanno rappresentato per molti di noi, in particolare per me e Stefano Piccolo che siamo i curatori, hanno rappresentato una crescita anche personale all'interno del mondo del fumetto. Io mi ricordo da piccolo che leggevo il Corriere dei Piccoli e dentro ci trovato le storie della Pimpa e cercavo i giornali e le riviste dove c'era mafalda e altre strip dedicate ai più piccoli. Ritrovarmi ora a maneggiare le tavole originali di questi artisti è stata una bellissima sensazione". Servizio di Stefania CuccatoMontaggio Carla BrandoliniImmagini askanews (foto d'archivio Quino, Altan e Coco, 1977, di Luciano Brambilla)