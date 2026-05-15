La storia degli “Anni di piombo” nei documenti della Questura di Cagliari: «Ora l’analisi, entro l’anno saranno consultabili»

437 faldoni donati dalla Questura di Cagliari, una delle prime in Italia a mettere a disposizione dei ricercatori carte preziose. La storia del terrorismo in Sardegna. Terrorismo con radici diverse. Documenti, trasferiti all'Archivio di Stato, ora in fase di analisi che saranno presto a disposizione di chiunque voglia approfondire quei temi. Nei faldoni ci sono i fascicoli di indagine. Terrorismo, eversione, indipendentismo, movimenti anarchici. Vari filoni. Ci sono gli accertamenti sulla sui brigatisti Antonio Savasta e Emilia Libera a Cagliari per costruire la colonna sarda delle Brigate Rosse. Resta nella memoria la sparatoria in piazza Matteotti. La Sardegna non è spettatrice. La colonna sarda è a tutti gli effetti, come dimostrano le "carte", parte integrante dell'organizzazione brigatista Questi faldoni sono lo spunto del convegno che si svolge il 19 maggio all'ex regio museo a Cagliari. Nel video il direttore dell’Archivio di Stato Enrico Trogu e il Questore Rosanna Lavezzaro.