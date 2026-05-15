Lingue minoritarie da tutelare: gemellaggio tra Sardegna e Asturie

Grazie al programma europeo "eTwinning", docenti e allievi degli Istituti “Primo Levi” di Quartu e “Peñamayor” di Nava, nelle Asturie, hanno elaborato un progetto dedicato alle lingue minoritarie, come il sardo e l’asturiano. «È un progetto pluriennale», come spiega Luca Urgu, uno dei docenti della scuola quartese impegnati nelle attività. «Vi hanno partecipato studenti di 15 e 16 anni, e tutti hanno lavorato per esplorare il ruolo delle lingua minoritarie come risorsa identitaria, culturale e anche economica». E presto gli allievi dei due Istituti, che finora hanno collaborato “a distanza”, avranno modo di incontrarsi e di approfondire gli aspetti più importanti del progetto.