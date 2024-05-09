Nuoro, il vicesindaco: "Siamo un territorio commissariato"

“Siamo un territorio, una città commissariata. La Provincia, la Biblioteca Satta, l’Università, Prato Sardo. Forse qualcuno aveva questo progetto. Rimaniamo solo noi”.

Sono le parole pronunciate dal vicesindaco di Nuoro Fabrizio Beccu nel consiglio comunale che oggi deve approvare il Dup e il Bilancio. A Soddu sulla carta mancano i numeri e il rischio commissariamento è dietro l’angolo. In questo momento si discute in aula, emerge tensione tra le forze politiche, tra poco il voto decisivo per il futuro dell’amministrazione.

Fabio Ledda