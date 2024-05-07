Mentana contro Gruber: "La 7 dica qualcosa o trarrò le mie conclusioni"

"La7 dica qualcosa o trarrò le mie conclusioni con le dirette conseguenze. Dall'azienda mutismo da 24 ore, io non ho mai offeso nessuno". Così Enrico Mentana è tornato sulla lite con la collega Lilli Gruber, scoppiata ieri sera a causa di un ritardo.

In palinsesto la trasmissione della "first lady" della rete, Otto e mezzo, arriva subito dopo il Tg di Mentana. Dovrebbe iniziare all'orario riportato nel nome, appunto.

Ma ieri la linea è stata ceduta alle 20, 46 e lei ha aperto criticando chi l'aveva preceduta e sottolineando che "l'incontinenza è una brutta cosa".

Il direttore del Tg questa mattina sui social ha pubblicato la curva dello share, in salita, durante la fascia da lui diretta: quindi anche un trampolino per la Gruber. Che lui ha definito "maleducata". Ma ha riservato anche un giudizio di "ignavia" verso il direttore della rete, Andrea Salerno, senza nominarlo. Oggi il nuovo affondo, che potrebbe lasciar presagire un abbandono della rete di Urbano Cairo?

(Unoineonline/E.Fr.)