Gianluca Andreini, dirigente Digos di Cagliari

«Conoscere la storia e il passato è fondamentale per conoscere il presente. Soprattutto su un tema come quello del terrorismo e dell'eversione. Perché libertà, dissenso e democrazia devono essere sempre garantiti a tutti. Manifestare e contestare è dunque sempre possibile ma senza calpestare i diritti degli altri». Lo sottolinea Gianluca Andreini, dirigente della Digos, durante la presentazione del convegno "Raccontare il passato al presente: anni di piombo, terrorismo e pubblica sicurezza".