Il comitato scientifico Insularità in Costituzione: "Estendere il Ppr contro l'invasione delle rinnovabili"

Durante il convegno dell'Hotel Regina Margherita a Cagliari, organizzato dal Comitato scientifico insularità in Costituzione, è stata anche data risposta a un quesito posto dal pubblico: “Quale sarà il compito del comitato una volta che il testo sarà preso in carico dal Consiglio?

“Il nostro compito finirà lì - hanno detto Maria Antonietta Mongiu e Gianvalerio Sanna -, non possiamo sostituirci ai partiti: applaudiremo se avrà la sorte che auspichiamo”.