Giro di Sardegna, Filippo Zana trionfa a Nuoro e “afferra” la corsa

Era la tappa più attesa e non ha affatto deluso. La Arbatax-Nuoro ha infiammato il Giro di Sardegna e decretato il suo vincitore. Nel capoluogo barbaricino ha trionfato per distacco Filippo Zana, portacolori della Soudal Quick Step. La fuga a circa dieci chilometri dall’arrivo è andata in porto. Zana ha preceduto Alessandro Verre e Louis Vervaecke. Ora guida pure la classifica generale con 46 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Giacomo Garofoli.

Quarta tappa movimentata ma non solo. Il Giro di Sardegna ha regalato spettacolo e offerto un’incredibile ribalta internazionale. Domenica l’ultima frazione, la Nuoro-Olbia, dedicata ai velocisti. Sarà una passerella per l’ex campione d’Italia Filippo Zana.

Gli intervistati sono: Fabio Aru; Gianni Bugno