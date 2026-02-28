Sanremo, Fedez: "Consapevole dei miei errori, sto cercando di rimettere al centro la musica"

"Lo scorso Sanremo mi ha insegnato che la musica riesce a spegnere il rumore di fondo".

Lo dice Fedez a Sanremo, dove è in gara con Marco Masini con "Il male necessario": "Sono contento che quest'anno si riesca ad andare oltre le mie responsabilità al di fuori della musica. Sto cercando di rimettere al centro la musica, consapevole degli errori commessi in passato. Purtroppo non posso cancellare il passato, posso solo concentrarmi sul presente e sul futuro".