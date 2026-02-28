Cagliari, 4 anni di guerra tra Ucraina e Russia: "In piazza per invocare la pace"
La preghiera per l'Ucraina. Ma anche un momento per dire no alla guerra, invocare la pace, chimera di un mondo sempre più devastato dai conflitti. Sardi e ucraini si sono ritrovati in piazza Garibaldi a Cagliari per ricordare, a 4 anni dall'invasione russa, le sofferenze della popolazione a quattro anni dall'attacco russo. Nel video Volodymyr Stepanyuk, rappresentante della comunità ucraina in Sardegna, Claudio Locatelli, reporter in fronti di guerra, Marcello Nocco, inviato di guerra, Bogdan Markhevka, sacerdote della Chiesa Cattolica di rito Orientale di Cagliari, Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari.