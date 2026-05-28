Vent'anni di arte figurativa, attraverso vedute urbane e paesaggi naturali realizzati in varie tecniche: per le 18 di venerdì al Mua - Museo civico di Sinnai verrà inaugurata la nuova esposizione temporanea "Sul paesaggio. 2006-2026" di Davide Siddi, a celebrare il ventennale dell'attività artistica dieci anni dopo l'ultima mostra personale nel sud dell'Isola. "Sul paesaggio" resterà visitabile fino al 5 luglio, con numerosi eventi collaterali in programma.

La mostra

Siddi tornerà così a presentare il proprio lavoro sul territorio sardo, raccogliendo sotto lo stesso titolo le più recenti opere realizzate negli ultimi anni: utilizzando modalità come acquerello, disegno, grafite, inchiostro e tecnica mista, l'artista immerge l'osservatore nella complessa semplicità di elementi naturali e architettonici, non riservando anche scene più notturne ed esponendo pure bozze preparatorie. L'ingresso resterà gratuito fino alla conclusione.

Gli eventi collaterali

Ad arricchire il percorso di "Sul paesaggio" saranno previste iniziative di vario genere: si partirà già domenica 31 alle 10, con il live panting di Siddi nei locali del Mua. Sempre lì, il 6 giugno alle 18:30, si svolgerà il talk d'incontro con il collettivo artistico Studio Itte, attivo fra animazione, illustrazione e fumetto e formato da Chiara Lamieri, Barbara Pirisi, Elena Cabitza e Riccardo Atzeni.

E l'indomani, 7 giugno, proprio Pirisi sarà protagonista del laboratorio per principianti "Ci vuole un fiore", che dalle 16 alle 18 istruirà i partecipanti sulle tecniche di colorazione, ombreggiatura, sfumatura e uso delle luci, partendo infatti da un fiore su carta. Seguirà un'altra attività guidata il 14 giugno, con Lamieri che nella stessa fascia oraria condurrà i presenti alla realizzazione di un'illustrazione personale, sperimentando con la composizione in "Casette illustrate".

Chiuderà la serie di eventi collaterali il workshop di "Cartoline ad acquerello", coordinato da Atzeni e in programma per il 19 giugno: dalle 18 alle 20, ciascun iscritto sarà orientato all'uso di acquerelli nella creazione di una piccola opera, facendo uso sia dei riferimenti reali che delle spinte dell'immaginazione. Uno spazio artistico libero, aperto ai principianti.

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