Cagliari e calciomercato: chi vendere? E chi comprare?

Gennaio mese di saldi, ma anche di mercato per il calcio.

E anche nel lussuoso mondo faraonico e multimiliardario del football, bisogna dare più di uno sguardo ai bilanci!



finito il girone d’andata della Serie A e come di consueto a metà stagione è tempo di bilanci, sia sportivi che finanziari.

Anche per il Cagliari. Autore di una prima metà di campionato al di sotto delle aspettative, in questo momento fuori dalle ultime tre in classifica, quindi momentaneamente salvo. I 15 punti immagazzinati nelle prime 19 giornate però sono troppo pochi per dormire sonni tranquilli. C’è bisogno di una svolta, di uno scatto in avanti, di un’inversione di tendenza.

Per farlo bisognerebbe rinforzare la squadra ma…



E chi vendere? I pezzi pregiati con cui fare cassa bisognerebbe tenerseli per ambire alla salvezza. E allora l’indice è puntato su quei giocatori che hanno uno stipendio troppo alto, soprattutto considerando il rendimento in campo, per motivi diversi, non funzionali alla causa rossoblù.



E chi comprare? A poco prezzo ci sono tre strade: uno scarto di un’altra squadra, uno scambio tra giocatori, oppure guardare alle serie minori, un azzardo forse troppo elevato in un campionato così equilibrato.



Il tutto, possibilmente a prezzo di saldo. Attenzione però, perché se ci si accorge che la merce non è quella desiderata, non potrà essere restituita.

A cura di Lele Casini.

Montaggio di Fabio Leoni.