Cagliari capitale della vela: al Windsurfing Club i campionati europei ''Nacra 15''

Il golfo degli Angeli, con il campionato europeo ‘’Nacra 15’’ organizzato dal Windsurfing Club di Cagliari e dalla Federazione Italiana Vela, si conferma ancora una volta tra i migliori campi di regata italiani.

La vittoria è andata all'equipaggio spagnolo dei fratelli Garzia che, dopo 6 giorni di regate, si sono aggiudicati il titolo europeo, al secondo posto e terzo posto due equipaggi belgi. Sul podio nell'under 17 anche l'equipaggio del Windsurfing Club Cagliari, formato da Alessandro Vargiu e Grace Fedeli che hanno conquistato Il terzo posto nella categoria. La grande vela mondial,e sarà di nuovo protagonista a settembre nelle acque del Poetto di Cagliari, spiega Roberto Festa presidente del Windsurfing Club di Cagliari (video), con il campionato internazionale classi olimpiche, che porterà nel capoluogo centinaia di velisti da tutto il mondo.

Virginia Devoto