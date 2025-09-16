VaiOnline
San Michele.
«Via Premuda da mesi è invasa dalle blatte» I residenti esasperati si appellano al Comune 

Invasione di blatte in via Premuda. L’infestazione si trascina da luglio e non sono bastati due interventi di deblattizzazione, effettuati ad agosto, per risolvere il problema. A lanciare l’allarme e a chiedere al Comune un nuovo intervento sono i residenti di un complesso di palazzine, retrostante l’ex scuola Alagon. Gli androni sono costantemente disseminati di blatte morte riverse oppure vive e vegete che scorrazzano indisturbate (anche in pieno giorno) e si intrufolano negli appartamenti. Tutte le porte blindate sono state cosparse alla base di polvere bianca anti-blatte, ma non è evidentemente bastato.

«Entrano lo stesso, sono grandi, nere, brutte, ormai ce le ritroviamo dappertutto, anche in camera da letto», si sfoga dalla finestra un’anziana che abita al pianterreno, «stiamo vivendo sigillati in casa con le porte e le finestre sempre chiuse. Non se ne può davvero più!».

Un inquilino sessantenne ha realizzato anche un video, tanto inequivocabile quanto inquietante, dove si vedono decine di scarafaggi in movimento.«Gli interventi finora effettuati non sono di fatto bastati», riferisce una donna esasperata, «bisogna ripeterli in maniera più incisiva e con la massima urgenza perché qui la situazione è diventata insostenibile, anche dal punto di vista igienico-sanitario. Tra l’altro ci sono anche tante zanzare. Abbiamo peraltro già segnalato il caso e siamo in attesa che chi di dovere intervenga«. Informata della spiacevole situazione, l'assessora alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu, si è impegnata a farsi subito carico del problema.

