Robert Redford, addio a una leggenda 

Si è spento a 89 anni, nella sua residenza nello Utah, Robert Redford, leggenda del cinema. Due Oscar (per la regia di “Gente comune” e alla carriera), tanti film indimenticabili. Sempre in prima fila per i temi dell’ambiente.
l a pagina 11
