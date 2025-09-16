VaiOnline
1936-2025
17 settembre 2025 alle 00:26

Robert Redford, addio a una leggenda 

Si è spento a 89 anni, nella sua residenza nello Utah, Robert Redford, leggenda del cinema. Due Oscar (per la regia di “Gente comune” e alla carriera), tanti film indimenticabili. Sempre in prima fila per i temi dell’ambiente.

l a pagina 11

