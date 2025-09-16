Ai piedi della Nuova 554 il quartier generale del piano 

Le notano tutti, uno-due chilometri al massimo dopo l’innesto nella Nuova 554. Le enormi bobine e le componenti, che si possono notare con facilità da una piazzola, sono sistemate con ordine in un terreno in territorio di Quartucciu, nell’ex cava Locci, dove c’è una sorta di “magazzino” del Tyrrhenian Link, ai piedi della strada.

Dall’esterno non è facile capire – a meno che l’osservatore non sia un tecnico - di che cosa si tratti: di sicuro, come informa il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, nel recinto ricavato ai piedi della Nuova 554, c’è quasi tutto quel che serve alla buona riuscita dei lavori a Terra Mala, che dovrebbero terminare entro il 2028 comprendendo nel pacchetto anche i ripristini. Sarà davvero così? Chissà se i tempi saranno rispettati.

Il primo cittadino ricorda che, nell’ex cava Locci, ci sono anche gli uffici del Tyrrhenian Link: «Avevano chiesto regolare autorizzazione agli uffici del Comune».

Osservate dalla strada, in un primo momento, le enormi bobine che, con ogni probabilità, servono per la sistemazione dei cavi, coperte come sono, a qualcuno possono aver dato l’idea di essere invece componenti delle turbine da inserire nelle torri del nuovo parco eolico di Torre delle Stelle, per la cui realizzazione è ripartita la richiesta da parte della società Ecowind 2 srl dopo due anni di silenzio. È stata la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, a informare che il deposito sotto la Nuova 554 non c’entra con il parco eolico davanti al mare: 14 pale eoliche di fronte alla baia di Baccu Mandara e Torre delle Stelle, da 6,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 92,4 Mw. Fadda ha scritto al ministero dell’Ambiente: «Non è mai stato valutato l’impatto sul territorio». I terreni oggetto dell’intervento si sviluppano a una quota variabile tra i 350 e i 580 metri. «Ma le componenti e le attrezzature sotto la Nuova 554 non c’entrano niente con questo progetto».

