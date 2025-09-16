VaiOnline
La testimonianza.
17 settembre 2025 alle 00:25

Padre Romanelli: «Non ce ne andiamo» 

Città del Vaticano. «La situazione è già da tempo che sta male e purtroppo diventa peggio. Noi stiamo bene. Si sentono tanti bombardamenti soprattutto nella zona Ovest e Nord-Ovest della città di Gaza. Noi siamo a Est. Continuiamo a essere qua con i nostri circa 450 rifugiati. Quello che noi abbiamo lo distribuiamo tra i rifugiati e pure ai nostri vicini che sono tanti, tantissimi». Ad aggiornare sulla situazione nella Striscia è padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza. Lo ha fatto anche con Papa Leone che ieri mattina, da Castel Gandolfo, lo ha chiamato preoccupato e ha assicurato «la sua vicinanza e preghiera».

La vita nella parrocchia della Sacra Famiglia è sempre più complicata ma si cerca di mantenere una certa “normalità”, per rispondere ai tanti bisogni della gente. La parrocchia non solo distribuisce tutti i giorni pasti ed acqua potabile ma - come riferito dal missionario argentino al Papa - tiene anche aperta la farmacia interna, l’oratorio e soprattutto quella delicata assistenza ad anziani, malati e disabili. Nella parrocchia, già prima della guerra, le suore di Madre Teresa assistono decine di disabili gravi, per i quali è quasi impossibile un trasferimento.

