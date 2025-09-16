Un’agenda per l’Isola, Landini a Cagliari 

Una nuova agenda sociale per la Sardegna e per l’Italia. Proposte, idee, progetti sul tavolo dell’Assemblea delle assemblee della Cgil che riunirà tutte le categorie del sindacato alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini. L’appuntamento è domani, alle 9.30, alla Fiera di Cagliari.

Intanto la Cgil annuncia una manifestazione nazionale il 25 ottobre a Roma a sostegno «dell’agenda sociale». La manifestazione, spiega il segretario Landini, «vuole anticipare la legge finanziaria, non aspettiamo per poi criticarla, ma mettiamo in campo da subito le nostre proposte per dare un’indicazione chiara». Obiettivo, «cambiare le politiche economiche e sociali del Paese». Il sindacato, dunque, si prepara ad avanzare proposte su temi che vanno da lavoro e salari, a fisco e pensioni. Domani intanto l’assemblea a Cagliari per fare il punto anche sulla situazione economica e sociale in Sardegna, tra nuove sfide e obiettivi da raggiungere. Un incontro che si ripete nei territori regionali, momento necessario per fare il punto e preparare una nuova agenda sociale.

