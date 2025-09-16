VaiOnline
L’incontro.
17 settembre 2025 alle 00:26

Un’agenda per l’Isola, Landini a Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una nuova agenda sociale per la Sardegna e per l’Italia. Proposte, idee, progetti sul tavolo dell’Assemblea delle assemblee della Cgil che riunirà tutte le categorie del sindacato alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini. L’appuntamento è domani, alle 9.30, alla Fiera di Cagliari.

Intanto la Cgil annuncia una manifestazione nazionale il 25 ottobre a Roma a sostegno «dell’agenda sociale». La manifestazione, spiega il segretario Landini, «vuole anticipare la legge finanziaria, non aspettiamo per poi criticarla, ma mettiamo in campo da subito le nostre proposte per dare un’indicazione chiara». Obiettivo, «cambiare le politiche economiche e sociali del Paese». Il sindacato, dunque, si prepara ad avanzare proposte su temi che vanno da lavoro e salari, a fisco e pensioni. Domani intanto l’assemblea a Cagliari per fare il punto anche sulla situazione economica e sociale in Sardegna, tra nuove sfide e obiettivi da raggiungere. Un incontro che si ripete nei territori regionali, momento necessario per fare il punto e preparare una nuova agenda sociale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia.

Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link

l Gioia, Lai, L.Piras, Scanu
politica

«Todde arriva al 2029 Io cambio la Regione»

Comandini lascia la segreteria Pd e punta alle riforme: «Nuova legge sulla Giunta. Sanità, bisogna fare di più» 
Giuseppe Meloni
Il focus

Tyrrhenian Link, la posa entra nel vivo: Terra Mala come una trincea di guerra

Tra trivelle e macchinari speciali la spiaggia non esiste più E spunta il primo dei due cavi dopo la sistemazione in mare 
Lorenzo Piras
Il focus

Marmilla e Sarcidano, assalto di pale e pannelli

Il Comune di Villanovaforru scrive al Ministero: «Stop ai progetti» 
Giovanni G. Scanu Sonia Gioia
La protesta.

«Sorgono, la Regione non dialoga»

Giorgio Ignazio Onano
La guerra

L’Italia critica: «Civili a rischio, non è proprio il bene di Israele»

«Vogliono deportare un popolo». Sul fronte Est impegno confermato 