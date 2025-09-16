Sbancata la spiaggia: è arrivato il Tyrrhenian Link 

Il Tyrrhenian Link entra nel vivo. La posa del maxi-cavo che collegherà Sardegna e Sicilia e, da lì, fornirà l’energia richiesta a tutta la Penisola, è in uno stadio avanzato al punto che gli operai del cantiere di Terra Mala attendono di poter lavorare sul secondo tubo e completare i collegamenti. A Terra Mala è stata sbancata la spiaggia e protestano i comitati per i danni all’ambiente e al paesaggio. Intanto, mentre Villanovaforru si oppone a due progetti eolici, a Isili una sentenza del Tar riapre i giochi per il progetto fotovoltaico.

alle pagine 4, 5