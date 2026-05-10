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Il caso.
11 maggio 2026 alle 00:36

Via Porcu, raid del ladro di fiori in giacca 

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È arrivato nel cuore della notte. Giacca, aspetto elegante, prima ha preso i fiori da un’aiuola poi i rampicanti sistemati nei vasi lungo la strada, in via Porcu. Il ladro di fiori è stato immortalato dalle telecamere di alcune attività della zona e questa volta è chi non ti aspetti. Mentre infatti la maggior parte delle volte le telecamere hanno ripreso all’apparenza nonnine intente a rubare i fiori da sistemare nei loro giardini, questa volta invece ecco un uomo che all’apparenza non poteva destare sospetti. Sta di fatto che ogni volta che gli operai della ditta che si occupa del verde pubblico sistemano nelle aiuole fiori colorati e piantine è sempre la stessa storia: dopo pochi giorni vengono tutti rubati. Lo stesso succede anche al cimitero comunale di via Marconi dove non sono vengono presi i fiori dai loculi ma durante i funerali corone e cuscini vengono completamente devastati in pochi minuti.

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