Quattordicenne accoltellato per uno sguardo a una ragazza 

Napoli. Ancora giovanissimi protagonisti e vittime di aggressioni. Nella movida di piazza Municipio, vicino alla sede del Comune e a dove il 31 agosto 2023 fu ucciso per futili motivi il giovane musicista Giogiò Cutolo, un 14enne è stato gravemente ferito da un 15enne. Forse il movente è uno sguardo di troppo a una ragazzina. La vittima è stata trasportata all’ospedale dei Pellegrini, dove è stata operata nella notte per le lacerazioni agli organi interni provocate da tre coltellate e ora è in terapia intensiva. L’episodio risale alla serata di sabato: attorno alle 21,30 una pattuglia della municipale ha notato la colluttazione ed è intervenuta, bloccando l’aggressore. Sul posto sono immediatamente intervenute altre pattuglie di agenti municipali a supporto dei colleghi. La vittima è stata trasportata in ospedale e il 15enne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. E ci sarebbe una lite per una ragazza anche dietro un episodio che risale al 25 aprile. Quel giorno a Bacoli, in provincia di Napoli, due 16enni si erano fatti medicare per alcune ferite da coltello. Ad aggredirli sarebbe stato un 17enne del posto, che subito dopo si è dato alla fuga ma successivamente è stato accompagnato in caserma dai propri genitori.

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