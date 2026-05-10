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Bologna
11 maggio 2026 alle 00:37

Disegno rubato, Ikea risarcisce 

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Bologna. L’Ikea store di Casalecchio di Reno ha preso una sua opera, “Tortellino con ingredienti”, e l’ha riprodotta e usata senza il suo consenso per l’allestimento dello store. Lei, Cristina Cati, illustratrice bolognese e titolare del brand Modoro, fa causa al colosso svedese assistita dall’avvocata Lavinia Savini e la vince. E ora Ikea deve risarcirla. Nel 2021 una ragazza che la segue su Instagram vede la sua illustrazione nel negozio di Ikea e le scrive per farle i complimenti. Cati cade dalle nuvole. Inizialmente, spiega, molti le suggerirono di fermarsi: impossibile andare contro una realtà grossa come Ikea. Ma lei sentiva il dovere di difendere l’importanza del suo lavoro creativo. Le viene offerta una somma, ma lei la trova esigua. Così fa causa e alla fine una sentenza passata in giudicato riconosce che la grafica esposta nello store di Casalecchio era una sua «opera d’ingegno», tutelata dalla legge).

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