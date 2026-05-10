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11 maggio 2026 alle 00:38

Poetto invaso dalle alghe, ora è polemica 

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Farà anche bene alla spiaggia quel letto marrone di posidonia che ricopre il primo tratto del Poetto (la foto è di Stefano Anedda), ma è soprattutto un ostacolo per bagnanti, stabilimenti e baretti, che chiedono sabbia pulita e curata nel litorale di Cagliari. Vorrebbe «buon senso, non ambientalismo ipocrita» il capogruppo FdI in Comune Pierluigi Mannino: ce l’ha con la Giunta che fino a giugno – come ha detto l’assessora Luisa Giua Marassi – non intende rimuovere il manto di posidonia creato dalle grandi mareggiate di quest’anno (in particolare quella di gennaio del ciclone Harry).

A pagina 13

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