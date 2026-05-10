VaiOnline
La ricerca.
11 maggio 2026 alle 00:38

Assistenza insufficiente anche nelle carceri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cercansi medici per le carceri di Uta, Massama, Bancali, Tempio Pausania, Nuoro, Lanusei, Is Arenas, Isili e l’Istituto penale minorile di Quartucciu.

È stato pubblicato il bando regionale sugli incarichi vacanti di assistenza medica negli istituti penitenziari della Sardegna, con l’aggiornamento delle sedi carenti di medicina penitenziaria. Gli incarichi, a tempo indeterminato e in regime convenzionato, saranno assegnati secondo il nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 15 gennaio 2026, mentre la procedura operativa sarà curata da Ares Sardegna.

«L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di rafforzamento della sanità penitenziaria portato avanti dalla Regione», spiega una nota, «che nelle ultime settimane ha visto il riavvio del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e con le delegazioni dei professionisti non rappresentati, con l’obiettivo di raccogliere istanze, criticità e proposte operative».

Tra gli interventi strategici avviati «rientra anche il supporto fornito alla Asl di Cagliari per l’attivazione del reparto ospedaliero dedicato ai detenuti al Santissima Trinità di Cagliari, previsto dalla deliberazione della Giunta del 26 febbraio 2025. Il reparto disporrà di quattro posti letto dedicati e consentirà di rafforzare l’assistenza sanitaria ospedaliera per la popolazione detenuta».

Prosegue anche il monitoraggio delle attività finalizzate «alla piena attivazione della cartella clinica informatizzata negli istituti penitenziari della Sardegna, con il coinvolgimento di tutte le Asl e specifiche attività di formazione rivolte agli operatori sanitari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo diviso sulla tassa d’imbarco

M5S e Orizzonte Comune per l’abolizione nei soli mesi invernali, Pd e Avs contrari 
Roberto Murgia
A pochi mesi dalla privatizzazione «condizioni e prospettive dei dipendenti sono in secondo piano»

I lavoratori fermano l’aeroporto

Nello scalo di Cagliari quattro ore di sciopero: «Sogaer inadempiente» 
Alessandra Carta
Caos alla cultura

Film su Regeni, Giuli licenzia lo staff

Due dirigenti revocati per il mancato finanziamento di “Tutto il male del mondo” 
Garlasco

I Ris di Cagliari: «L’arma  che ha ucciso Chiara lavata e messa in uno zaino»

L’accusa dei pm: Sempio ha compiuto un’aggressione cieca e spoporzionata 
Salute

Hantavirus, un francese ha «sintomi»

Sbarcati i primi passeggeri della Hondius. Il ministero: nessun allarme 