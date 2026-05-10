E domani in Aula la mozione di FdI 

Sulla tassa aeroportuale la maggioranza farà bene a trovare una linea comune entro oggi. In caso contrario le divisioni verrebbero allo scoperto domani in Aula quando sarà discussa la mozione di Paolo Truzzu (FdI) “sulla necessità urgente di abbattere l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili al fine di favorire Io sviluppo del trasporto aereo e del turismo in Sardegna”.

Le richieste

Mozione che impegna la presidente della Regione «ad avviare una trattativa con il Governo affinché nella prossima legge di bilancio nazionale sia inserito uno specifico provvedimento per abbattere l’addizionale», «ad avviare le procedure utili a impegnare nel bilancio regionale le risorse necessarie, quantificate in circa 32 milioni, per compensare la mancata entrata per Io Stato e garantire gli equilibri di finanza pubblica», «ad avviare immediate interlocuzioni con le compagnie aeree al fine di incrementare immediatamente i collegamenti con la Regione dando priorità ai periodi di bassa stagione turistica», infine «a destinare le maggiori entrate derivanti dall’incremento del gettito Iva generato dalla crescita dei flussi turistici per aumentare lo stanziamento destinato al sistema di continuità territoriale, in modo tale da garantire una riduzione del costo dei trasporti per i cittadini sardi».

Sulla proposta del capogruppo di FdI, anche la parte di maggioranza favorevole all’azzeramento della tassa è stata chiara. «Meglio una soluzione intermedia, con l’abolizione limitata ai mesi invernali», hanno sempre detto gli esponenti di Orizzonte Comune e del M5S. In ogni caso, già il fatto di discuterne nell’Assemblea sarda costringerebbe tutti i partiti del Campo largo a uscire allo scoperto sul tema. Sempre domani è all’ordine del giorno la discussione del testo unificato che contiene “Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna”.

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